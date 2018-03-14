Топ-менеджер держпідприємства із поплічниками привласнили 11 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція спільно з прокуратурою викрили угруповання, яке привласнило 11 млн грн бюджетних коштів. Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.
“Нацполіція та Генпрокуратура викрили злочинну групу у привласненні 11 млн грн державного бюджету. До складу групи входили колишній топ-менеджер ДП "Держекоінвест" та керівники двох комерційних структур. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, керівника Служби автомобільник доріг в Миколаєвській області підозрюють у заволодіння 600 тис. грн бюджетних коштів. Слідство встановило, що посадовець привласнив ці кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів.