Топ-менеджер держпідприємства із поплічниками привласнили 11 млн грн

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Київ • УНН

 • 5135 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція спільно з прокуратурою викрили угруповання, яке привласнило 11 млн грн бюджетних коштів. Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.

“Нацполіція та Генпрокуратура викрили злочинну групу у привласненні 11 млн грн державного бюджету. До складу групи входили колишній топ-менеджер ДП "Держекоінвест" та керівники двох комерційних структур. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівника Служби автомобільник доріг в Миколаєвській області підозрюють у заволодіння 600 тис. грн бюджетних коштів. Слідство встановило, що посадовець привласнив ці кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів.

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