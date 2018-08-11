Токио и Вашингтон подтвердили важность беспрепятственного размещения Aegis Ashore в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Японский министр обороны Ицунори Онодэра и его коллега в США Джеймс Маттис в телефонном разговоре подтвердили, что будут сотрудничать с целью беспрепятственного размещения на территории Японии двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщил в субботу оборонное ведомство Японии, передает УНН.
“В ходе разговора министры подтвердили важность взаимодействия с целью беспрепятственного размещения Aegis Ashore (в Японии). Кроме того стороны провели обмен мнениями по широкому спектру региональных проблем с учетом визита министра Онодэры в Россию в прошлом месяце”, — говорится в сообщении. Онодэра 31 июля посетил Москву, где принял участие во встрече глав МИД и минобороны Японии и РФ в формате “два плюс два”.
По данным ведомства, министры обсудили ситуацию вокруг КНДР и подтвердили необходимость проведения полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, а также ликвидации всех имеющихся у КНДР видов баллистических ракет.
Как сообщал УНН, КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.