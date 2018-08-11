Токіо і Вашингтон підтвердили важливість безперешкодного розміщення Aegis Ashore в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Японський міністр оборони Іцунорі Онодера і його колега в США Джеймс Меттіс в телефонній розмові підтвердили, що будуть співпрацювати з метою безперешкодного розміщення на території Японії двох наземних комплексів ПРО Aegis Ashore. Про це повідомило в суботу оборонне відомство Японії, інформує УНН.
“У ході розмови міністри підтвердили важливість взаємодії з метою безперешкодного розміщення Aegis Ashore (в Японії). Крім того боку провели обмін думками з широкого кола регіональних проблем з урахуванням візиту міністра Онодери в Росію минулого місяця”, — йдеться в повідомленні. Онодера 31 липня відвідав Москву, де взяв участь у зустрічі глав МЗС і Міноборони Японії і РФ у форматі “два плюс два”.
За даними відомства, міністри обговорили ситуацію навколо КНДР і підтвердили необхідність проведення повної і незворотної денуклеаризації Корейського півострова, а також ліквідації всіх наявних у КНДР видів балістичних ракет.
Як повідомляв УНН, КНДР відкинула всі пропозиції США з ядерного роззброєння.