Токио и Сеул поддерживают США в их политике относительно КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Япония и Южная Корея полностью поддерживают США в их политике относительно КНДР. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи заявил глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Я и министр Кан Ген Хва полностью поддерживаем политику, направленную на осуществление полной и необратимой денуклеаризации, которую осуществляют США и госсекретарь Майкл Помпео в отношении Северной Кореи”, — сказал он. Таро Коно также подчеркнул, что США, Япония и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество, направленное на решение всех проблем, связанных с КНДР.
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Напомним, в Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризации Корейского полуострова.