Токио и Сеул поддерживают США в их политике относительно КНДР

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58878 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107089 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128383 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135637 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171540 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154101 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141667 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130510 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183075 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118354 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Токио и Сеул поддерживают США в их политике относительно КНДР

Токио и Сеул поддерживают США в их политике относительно КНДР

Киев  •  УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Япония и Южная Корея полностью поддерживают США в их политике относительно КНДР. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи заявил глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я и министр Кан Ген Хва полностью поддерживаем политику, направленную на осуществление полной и необратимой денуклеаризации, которую осуществляют США и госсекретарь Майкл Помпео в отношении Северной Кореи”, — сказал он. Таро Коно также подчеркнул, что США, Япония и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество, направленное на решение всех проблем, связанных с КНДР.

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Напомним, в Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризации Корейского полуострова.

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