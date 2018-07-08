Токио и Сеул поддерживают США в их политике относительно КНДР

“Я и министр Кан Ген Хва полностью поддерживаем политику, направленную на осуществление полной и необратимой денуклеаризации, которую осуществляют США и госсекретарь Майкл Помпео в отношении Северной Кореи”, — сказал он. Таро Коно также подчеркнул, что США, Япония и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество, направленное на решение всех проблем, связанных с КНДР.

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Напомним, в Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризации Корейского полуострова.