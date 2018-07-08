Токіо і Сеул підтримують США в їхній політиці по КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Японія і Південна Корея цілком підтримують США в їхній політиці по КНДР. Про це за підсумками переговорів глав МЗС США, Японії і Південної Кореї заявив глава японського зовнішньополітичного відомства Таро Коно, передає УНН з посиланням на ТАРС.
“Я і міністр Кан Ген Хва цілком підтримуємо політику, спрямовану на здійснення повної і незворотної денуклеаризації, яку здійснюють США і держсекретар Майкл Помпео щодо Північної Кореї”, — сказав він. Таро Коно також підкреслив, що США, Японія і Південна Корея продовжать тісну співпрацю, спрямовану на вирішення всіх проблем, пов’язаних зі КНДР.
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Нагадаємо, в Токіо в неділю пройшли тристоронні переговори на рівні глав МЗС США, Японії і Південної Кореї. Перед цим держсекретар США Майкл Помпео відвідав Пхеньян з дводенним візитом, де обговорив з північнокорейським керівництвом питання, пов’язані з денуклеаризацією Корейського півострова.