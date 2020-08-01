Тысячи людей пришли на митинг оппозиционерки Тихановской в белорусском Гродно

КИЕВ. 2 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 1 августа, провела агитационные митинги в Гродно и двух городах Гродненской области — Волковыске и Слониме. По оценкам журналистов белорусского онлайн-издание Tut.by, на митинг в Гродно пришли от семи до десяти тысяч человек, а на акции в Волковыске и Слониму — три и две тысячи человек соответственно, передает УНН.