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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Тысячи людей пришли на митинг оппозиционерки Тихановской в белорусском Гродно

Тысячи людей пришли на митинг оппозиционерки Тихановской в белорусском Гродно

Киев  •  УНН

 • 10862 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 1 августа, провела агитационные митинги в Гродно и двух городах Гродненской области — Волковыске и Слониме. По оценкам журналистов белорусского онлайн-издание Tut.by, на митинг в Гродно пришли от семи до десяти тысяч человек, а на акции в Волковыске и Слониму — три и две тысячи человек соответственно, передает УНН.

По наблюдениям журналистов, среди участников акции в Гродно было много семей с детьми. Люди начали собираться на него больше чем за час до начала. Во время своего выступления Тихановская перечислила имена политических заключенных. Их освобождение — одна из ее главных предвыборных обещаний вместе с проведением повторных, независимых выборов президента и референдума по возврату конституции 1994 года, пишет DW.

Кроме того, Тихановская выразила поддержку белорусским журналистам и блогерам и заявила, что их преследуют только за то, что они показывают ее пикеты онлайн, “за то, что они говорят правду, показывающие Беларусь, которая требует перемен”.

Символом этих изменений в Беларуси Тихановская назвала саму себя. “Мы не предлагаем вам Светлану Тихановскую как кандидата в президенты, мы предлагаем вам Светлану Тихановскую как символ этих самых изменений”, — заявила она.

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Напомним, 30 июля Тихановская собрала митинг в Минске. По данным правозащитного центра “Весна”, в нем приняли участие 63 тыс. человек, что делает его одним из самых массовых разрешенных мероприятий, проведенных оппозицией.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании “Говори правду” Андрея Дмитриева и председателя партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Черечня.

Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это — самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.

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