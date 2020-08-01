Тисячі людей прийшли на мітинг опозиціонерки Тихановської у білоруському Гродні

За спостереженнями журналістів, серед учасників акції в Гродні було багато сімей з дітьми. Люди почали збиратися на нього більше ніж за годину до початку. Під час свого виступу Тихановська перерахувала імена політичних в’язнів. Їхнє звільнення — одна з її головних передвиборчих обіцянок разом із проведенням повторних, незалежних виборів президента і референдуму щодо повернення конституції 1994 року, пише DW.

Крім того, Тихановська висловила підтримку білоруським журналістам і блогерам та заявила, що їх переслідують тільки за те, що вони показують її пікети онлайн, “за те, що вони говорять правду, що показують Білорусь, яка вимагає змін”.

Символом цих змін в Білорусі Тихановська назвала саму себе. “Ми не пропонуємо вам Світлану Тихановську як кандидатку в президенти, ми пропонуємо вам Світлану Тихановську як символ цих самих змін”, — заявила вона.

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Нагадаємо, 30 липня Тихановська зібрала мітинг у Мінську. За даними правозахисного центру “Весна”, у ньому взяли участь 63 тисячі осіб, що робить його одним з наймасовіших дозволених заходів, проведених опозицією.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка і Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєстрував для участі в них ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії “Говори правду” Андрія Дмитрієва та голову партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергія Черечня.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це — найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.