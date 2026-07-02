Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-2026

Во время чемпионата мира по футболу 2026 года активность пользователей Tinder заметно возросла. В приложении сообщили, что количество мэтчей в США увеличилось почти на 60% по сравнению с июнем 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fast Company и Global Dating Insights.

Детали

По данным Tinder, чемпионат мира стал фактором, который существенно оживил активность в дейтинг-приложении. Наибольший рост зафиксировали в городах, которые принимают матчи турнира.

Среди международных пользователей Tinder в городах-хозяевах ЧМ-2026 активность выросла примерно на 47%. В США, по сравнению с июнем прошлого года, количество пользователей увеличилось более чем на 15%, количество свайпов - примерно на 25%, а количество мэтчей - почти на 60%.

Отдельные всплески активности Tinder фиксировал во время матчей в разных городах. В частности, в Монтеррее активность пользователей выросла более чем на 80% во время игры Швеция - Тунис. В Гвадалахаре во время матча Республика Корея - Чехия показатель вырос на 74%, а в Бостоне во время игры Ирак - Норвегия - на 47%.

В компании также отметили рост популярности функции Tinder Passport Mode, которая позволяет пользователям менять локацию и знакомиться с людьми в других городах или странах еще до поездки.

Самыми популярными направлениями для использования этой функции стали Нью-Йорк/Нью-Джерси, Лос-Анджелес и Майами. Среди стран, откуда поступала значительная часть международной активности, называют Великобританию, Бразилию, Таиланд и Нигерию.

Контекст

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Из-за масштабного наплыва болельщиков в города проведения матчей растет не только туристическая активность, но и спрос на сервисы для знакомств.

Аналитики связывают это с тем, что крупные спортивные события создают временную международную среду, где туристы и местные жители активнее ищут новые знакомства.

Напомним

В прошлом году Tinder запустил новую функцию двойных знакомств Double Date. Это позволило объединяться в группы по четыре для поиска партнеров.