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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тина Кароль получила звание народной артистки Украины

Тина Кароль получила звание народной артистки Украины

Киев • УНН

 • 9809 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил певице Тине Кароль звание народной артистки Украины. Присвоение награды проходило в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве в рамках торжеств, посвященных Дню соборности Украины, передает УНН.

"Спасибо. Я очень тронута. Для меня это большая гордость. Объединять страну, вдохновлять страну - это моя миссия. Беречь Украинские традиции - это моя миссия. Я обещаю это делать со всей силой, любовью и всем талантом, которые мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям. Спасибо", - заявила певица.

О том, что Тине Кароль хотят присвоить звание народной артистки, стало известно еще в декабре: с соответствующим ходатайством к президенту обратился министр культуры Евгений Нищук.

Как сообщал УНН, президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины.

Украинские Национальные Новости

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