Тина Кароль получила звание народной артистки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил певице Тине Кароль звание народной артистки Украины. Присвоение награды проходило в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве в рамках торжеств, посвященных Дню соборности Украины, передает УНН.
"Спасибо. Я очень тронута. Для меня это большая гордость. Объединять страну, вдохновлять страну - это моя миссия. Беречь Украинские традиции - это моя миссия. Я обещаю это делать со всей силой, любовью и всем талантом, которые мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям. Спасибо", - заявила певица.
О том, что Тине Кароль хотят присвоить звание народной артистки, стало известно еще в декабре: с соответствующим ходатайством к президенту обратился министр культуры Евгений Нищук.
Как сообщал УНН, президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины.