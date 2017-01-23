Тіна Кароль отримала звання народної артистки України

“Дякую. Я дуже зворушена. Для мене це велика гордість. Об’єднувати країну, надихати країну — це моя місія. Берегти українські традиції — це моя місія. Я обіцяю це робити з усією силою, любов’ю і всім талантом, які мені подарував Бог. Цю нагороду я присвячую своїм батькам. Дякую,” — заявила співачка.

Про те, що Тіні Кароль хочуть присвоїти звання народної артистки, стало відомо ще в грудні: з відповідним клопотанням до президента звернувся міністр культури Євген Нищук.

Як повідомляв УНН, президент присвоїв В.Жемчугову звання Героя України.