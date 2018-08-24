Тимошенко встретилась с советником президента США

Она поблагодарила представителю Трампа за принципиальную позицию США в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, возвращения Крыма и Донбасса, а также введение санкций против России как страны-агрессора.



"Нам нужен настоящий мир, а не иллюзия мира. Сдаваться - не опцией: такой путь - это не для нас, не для Украины", - подчеркнула Юлия Тимошенко в разговоре с Джоном Болтоном.



Во время встречи стороны обсудили вопросы коррупции в Украине.



Лидер "Батькивщины" ознакомила советника президента США по своим подходом к решению проблемы, в частности, части проекта новой Конституции, которая касается создания подотчетного независимого судопроизводства и контролирующих органов.



Также было уделено внимание вопросу энергетической независимости Украины. Юлия Тимошенко отметила необходимость существенного повышения внутренней добычи газа, а также обсудила с представителем США перспективу поставки сжиженного газа из Америки в Украину.



Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.



Кроме личного общения с Джоном Болтоном, Юлия Тимошенко также приняла участие во встрече советника президента США с лидерами парламентских фракций, на которой присутствовала посол США Мари Йованович и Григорий Немыря.