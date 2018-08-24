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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тимошенко встретилась с советником президента США

Киев • УНН

 • 4942 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась с советником по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном, который находится в Украине с коротким визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

Тимошенко встретилась с советником президента США

Она поблагодарила представителю Трампа за принципиальную позицию США в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, возвращения Крыма и Донбасса, а также введение санкций против России как страны-агрессора.

"Нам нужен настоящий мир, а не иллюзия мира. Сдаваться - не опцией: такой путь - это не для нас, не для Украины", - подчеркнула Юлия Тимошенко в разговоре с Джоном Болтоном.

Во время встречи стороны обсудили вопросы коррупции в Украине.

Лидер "Батькивщины" ознакомила советника президента США по своим подходом к решению проблемы, в частности, части проекта новой Конституции, которая касается создания подотчетного независимого судопроизводства и контролирующих органов.

Также было уделено внимание вопросу энергетической независимости Украины. Юлия Тимошенко отметила необходимость существенного повышения внутренней добычи газа, а также обсудила с представителем США перспективу поставки сжиженного газа из Америки в Украину.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кроме личного общения с Джоном Болтоном, Юлия Тимошенко также приняла участие во встрече советника президента США с лидерами парламентских фракций, на которой присутствовала посол США Мари Йованович и Григорий Немыря.

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