Тимошенко зустрілася з радником президента США

Вона подякувала представнику Трампа за принципову позицію США в питанні збереження територіальної цілісності України, повернення Криму та Донбасу, а також запровадження санкцій проти Росії як країни-агресора.



"Нам потрібен справжній мир, а не ілюзія миру. Здаватися – не є опцією: такий шлях – це не для нас, не для України", – наголосила Юлія Тимошенко у розмові з Джоном Болтоном.



Під час зустрічі сторони обговорили питання корупції в Україні.



Лідер "Батьківщини" ознайомила радника президента США зі своїм підходом до вирішення проблеми, зокрема, з частиною проекту нової Конституції, яка стосується створення підзвітного незалежного судочинства та контролюючих органів.



Також було приділено увагу питанню енергетичної незалежності України. Юлія Тимошенко наголосила на необхідності суттєвого підвищення внутрішнього видобутку газу, а також обговорила з представником США перспективу постачання скрапленого газу з Америки до України.



Окрім того, сторони обговорили питання подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом.



Окрім особистого спілкування з Джоном Болтоном, Юлія Тимошенко також взяла участь у зустрічі радника президента США з лідерами парламентських фракцій, на якій була присутня посол США Марі Йованович та Григорій Немиря.