Тимошенко: новая Конституция сделает народ настоящим хозяином страны, а власть - подконтрольной
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверена, что настало время для подготовки и принятия новой народной Конституции Украины, которая даст людям реальные механизмы влияния на власть. Об этом она подчеркнула во время презентации концепта нового Основного закона, которая состоялась сегодня в Киеве в Национальной академии наук Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .
"Сегодня более 100 ученых, философов, визионеров и конституционалистов работают над созданием новой Конституции Украины. Наша цель состоит в том, чтобы до очередных президентских выборов показать обществу новую Конституцию, согласованную со всей страной ", - подчеркнула лидер" Батькивщины ".
Юлия Тимошенко объяснила, что Украина "пережила две революции, многочисленные выборы, произошла смена лиц у власти, команд в политике, партий, однако украинцы не получили ожидаемого результата»: «Именно поэтому гражданское общество и интеллектуалы страны четко определили, что на предстоящих очередных президентских и парламентских выборах менять только лицо у власти - больше нет смысла ".
Кроме того, председатель партии отметила, что в новой Конституции должны быть заложены "понятны и очевидны правила для каждого украинском", что позволит "украинскому народу переучредить республику с чистого листа", и даст украинскому обществу реальное право управления и контроля за властью.
"Украинское общество, по новой Конституции, получит справедливое подконтрольный обществу суд, контроль над всеми элементами власти, будут устранены двоевластие между Президентом и Премьер-министром Украины, будет преобразовано из декларации в реальность положения Конституции о принадлежности власти народу", - рассказала политик .
Лидер "Батькивщины" уверена, что новый основной закон следует принимать на всеукраинском референдуме сразу после президентских выборов. И задачей нашего руководителя должна стать объявление такого референдума.
"Впервые за 27 лет независимости Украины нужно, чтобы украинский народ собрался и определился, как он хочет жить, создал совершенно новые правила - что и как нам нужно делать", - подчеркнула Юлия Тимошенко.