Тимошенко: нова Конституція зробить народ справжнім господарем країни, а владу – підконтрольною

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко упевнена, що настав час для підготовки та ухвалення нової народної Конституції України, яка дасть людям реальні механізми впливу на владу. Про це вона наголосила під час презентації концепту нового Основного закону, яка відбулася сьогодні в Києві в Національній академії наук України, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.