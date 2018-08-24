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Тимошенко: нова Конституція зробить народ справжнім господарем країни, а владу – підконтрольною

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко упевнена, що настав час для підготовки та ухвалення нової народної Конституції України, яка дасть людям реальні механізми впливу на владу. Про це вона наголосила під час презентації концепту нового Основного закону, яка відбулася сьогодні в Києві в Національній академії наук України, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко: нова Конституція зробить народ справжнім господарем країни, а владу – підконтрольною

“Сьогодні понад 100 науковців, філософів, візіонерів і конституціоналістів працюють над створенням нової Конституції України. Наша мета полягає у тому, щоб до чергових президентських виборів показати суспільству нову Конституцію, узгоджену із усією країною”, — наголосила лідер “Батьківщини”.

Юлія Тимошенко пояснила, що Україна “пережила дві революції, численні вибори, відбулась зміна облич при владі, команд у політиці, партій, однак українці не отримали очікуваного результату”: “Саме тому громадське суспільство і інтелектуали країни чітко визначили, що на майбутніх чергових президентських і парламентських виборах змінювати лише обличчя при владі — більше немає сенсу”.

Окрім того, голова партії наголосила, що у новій Конституції мають бути закладені “зрозумілі та очевидні правила для кожного українця”, що дозволить “українському народу перезаснувати республіку з чистого аркуша”, і дасть українському суспільству реальне право керування і контролю за владою.

“Українське суспільство, за новою Конституцією, отримає справедливий підконтрольний суспільству суд, контроль над всіма елементами влади, буде усунуто двовладдя між Президентом і Прем’єр-міністром України, буде перетворено із декларації на реальність положення Конституції про належність влади народу”, — розповіла політик.

Лідер “Батьківщини” упевнена, що новий основний закон слід ухвалювати на Всеукраїнському референдумі відразу після президентських виборів. І завданням нашого очільника має стати оголошення такого референдуму.

“Уперше за 27 років незалежності України потрібно, щоб український народ зібрався і визначився, як він хоче жити, створив абсолютно нові правила — що і як нам треба робити”, — наголосила Юлія Тимошенко.

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