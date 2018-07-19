Time "скрестил" лицо Путина и Трампа на новой обложке

Новая обложка посвящена саммиту двух мировых лидеров, который состоялся в финской столице Хельсинки 16 июля.



"Трамп хотел саммит с Путиным. Он получил гораздо больше, чем ожидал", - такой заголовок имеет статья, которую иллюстрирует обложка.



Напомним, первая двусторонняя встреча президентов США и России в Хельсинки произвела шокирующее впечатление на американское и европейское общественное мнение.



Немецкая Die Zeit обращает особое внимание на то, что американского лидера раскритиковал даже обычно лояльный к нему консервативный телеканал Fox News.



