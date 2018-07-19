Time "схрестив" обличчя Путіна і Трампа на новій обкладинці

Нова обкладинка присвячена саміту двох світових лідерів, який відбувся у фінській столиці Гельсінкі 16 липня.



"Трамп хотів саміт з Путіним. Він отримав набагато більше, ніж очікував", - такий заголовок має стаття, яку ілюструє обкладинка.



Нагадаємо, перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку.



Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News.



