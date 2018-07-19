Time "схрестив" обличчя Путіна і Трампа на новій обкладинці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Американський щотижневий журнал Time випустив нову обкладинку, на якій поєднано обличчя президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна, передає УНН.
Нова обкладинка присвячена саміту двох світових лідерів, який відбувся у фінській столиці Гельсінкі 16 липня.
"Трамп хотів саміт з Путіним. Він отримав набагато більше, ніж очікував", - такий заголовок має стаття, яку ілюструє обкладинка.
Нагадаємо, перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку.
Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News.