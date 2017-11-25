Тымчук рассказал о природе белорусских претензий к Украине

"Итак, “переворот” в “ЛНР” на данном этапе свелся к приходу к власти “главы МГБ ЛНР” Пасечника — человека, как и Корнет, из “орбиты” ФСБ РФ. В соседней Беларуси, не исключено, фабрикация “шпионского скандала” с П.Шаройко — результат того, что тесно сотрудничающий с ФСБ РФ белорусский КГБ ведет игру даже не против Украины, а против военного ведомства собственной державы. Цель этой кулуарной игры — дискредитировать высшее военное руководство РБ (в первую очередь — министра обороны А.А.Равкова и госсекретаря Совбеза РБ С.В.Зася), с тем, чтобы заменить их на своих людей — точнее, на людей, более “подходящих” России", - считает Д.Тымчук.

"Ближе к выборам в РФ можно ожидать активизации ФСБ уже на территории самой России — с возможными уже не “подготовками к терактам украинских диверсантов и ИГИЛ”, а самими терактами и диверсиями", - отметил он.

По его мнению, суть в том, что “подкожный жир” экономики России на исходе, сжирает немалые средства агрессия РФ на Донбассе, да и украденный Крым требует много ресурсов. "Это значит, что игра в поддержку социалки в РФ ведется Путиным лишь до выборов, а после таковых россиянам явно предложат серьезно затянуть пояса. Это означает дестабилизацию ситуации в РФ. В этих условиях максимальное укрепление позиций на всех направлениях уже сегодня — вопрос №1 для ФСБ", - добавил нардеп.

Напомним, президент Беларуси А.Лукашенко обвинил Киев в огласке "шпионского" дела.

Как сообщал УНН, в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в создании агентурной сети в стране.