Тимчук розповів про природу білоруських претензій до України

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Не виключено, що фабрикація "шпигунського скандалу" з українським журналістом Павлом Шаройком є результатом того, що білоруський КДБ, який тісно співпрацює з ФСБ РФ, веде гру навіть не проти України, а проти військового відомства власної держави, щоб замінити керівництво міноборони країни на людей, які більш "підходять" Росії. Таку думку висловив на свій сторінці в Facebook народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

"Отже, "переворот" у "ЛНР" на цьому етапі звівся до приходу до влади "глави МДБ ЛНР" Пасічника - людини, яка як і Корнет, з "орбіти" ФСБ РФ. У сусідній Білорусі, не виключено, фабрикація "шпигунського скандалу" з П.Шаройком - результат того, що білоруський КДБ, який тісно співпрацює з ФСБ РФ, веде гру навіть не проти України, а проти військового відомства власної держави. Мета цієї кулуарної гри - дискредитувати вище військове керівництво РБ (в першу чергу - міністра оборони А.О.Равкова і держсекретаря Ради безпеки РБ С.В.Зася), з тим, щоби замінити їх на своїх людей - точніше, на людей, які більш "підходять" Росії", - вважає Д.Тимчук.

"Ближче до виборів в РФ можна очікувати активізації ФСБ вже на території самої Росії - з можливими вже не "підготовками до терактів українських диверсантів і ІД", а самими терактами і диверсіями", - зазначив він.

На його думку, суть в тому, що "підшкірний жир" економіки Росії закінчуються, зжирає чималі кошти агресія РФ на Донбасі, та й вкрадений Крим вимагає багато ресурсів. "Це означає, що гра в підтримку соціалки в РФ ведеться Путіним лише до виборів, а після них росіянам явно запропонують серйозно затягнути паски. Це означає дестабілізацію ситуації в РФ. У цих умовах максимальне зміцнення позицій на всіх напрямках вже сьогодні - питання №1 для ФСБ", - додав нардеп.

Нагадаємо, президент Білорусі О.Лукашенко звинуватив Київ у розголосв "шпигунської" справи.

Як повідомляв УНН, в Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка. Його звинуватили в створенні агентурної мережі в країні.

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