Временный спикер Палаты представителей США пригрозил покинуть пост - NBC

Детали

Во время закрытой встречи в четверг, 19 октября, конгрессмен Патрик Макгенри, как сообщается со ссылкой на данные нескольких законодателей, заявил коллегам из Республиканской партии, что "может уйти в отставку с поста временного спикера, если республиканцы подтолкнут его к попытке внести законопроект в зал без явного голосования, чтобы расширить его полномочия".

"Если вы, ребята, попытаетесь это сделать, вы выясните, кто следующий человек в списке Кевина", - сказал Макгенри, как сообщили три источника, имея в виду секретный список законодателей Республиканской партии, составленный бывшим спикером Кевином Маккарти, которые будут исполнять обязанности временного спикера в случае наличия вакансии.

Комментарии Макгенри, отмечает издание, подчеркивают затруднение, в котором оказались республиканцы - они ничего не могут сделать, пока не изберут нового спикера, но они не могут договориться о ком-то, кто сможет получить голоса и стать этим новым спикером.

"И Макгенри не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полную власть спикеров, избираемых в Палате представителей. Это может означать, что Палате представителей в будущем не придется выбирать спикеров", - пишет издание.

Напомним

Тем временем, представитель от Огайо Джим Джордан заявил, что он все еще баллотируется на пост спикера Палаты представителей США и планирует поговорить с членами Республиканской партии, которые голосовали против его кандидатуры.