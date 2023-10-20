Тимчасовий спікер Палати представників США пригрозив залишити посаду - NBC

Деталі

Під час закритої зустрічі в четвер, 19 жовтня, конгресмен Патрік Макгенрі, як повідомляється з посиланням на дані кількох законодавців, заявив колегам з Республіканської партії, що "може піти у відставку з посади тимчасового спікера, якщо республіканці підштовхнуть його до спроби внести законопроект у залу без явного голосування, щоб розширити його повноваження".

"Якщо ви, хлопці, спробуєте це зробити, ви з'ясуйте, хто наступна людина у списку Кевіна", - сказав Макгенрі, як повідомили три джерела, маючи на увазі секретний список законодавців Республіканської партії, складений колишнім спікером Кевіном Маккарті, які виконуватимуть обов'язки тимчасового спікера у разі наявності вакансії.

Коментарі Макгенрі, зазначає видання, підкреслюють скруту, у якій опинилися республіканці - вони нічого не можуть зробити, поки не оберуть нового спікера, але вони не можуть домовитися про когось, хто зможе отримати голоси і стати цим новим спікером.

"І Макгенрі не бажає створювати прецедент, який дав би майбутнім тимчасовим спікерам повну владу спікерів, які обираються в Палаті представників. Це може означати, що Палаті представників у майбутньому не доведеться обирати спікерів", - пише видання.

Нагадаємо

Тим часом, представник від Огайо Джим Джордан заявив, що він все ще балотується на посаду спікера Палати представників США і планує поговорити з членами Республіканської партії, які голосували проти його кандидатури.