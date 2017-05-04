Тело военнослужащего обнаружили в лесополосе в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Вчера в лесополосе в Александрии нашли тело 46-летнего военнослужащего. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Александрийском отделе полиции.
Согласно информации, мужчина, служивший в местной воинской части, исчез в начале недели. В результате розыскной операции тело погибшего со следами телесных повреждений нашли в лесополосе.
Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель ГУ НП в области Сергей Кондрашенко, в тот же день работниками уголовного розыска областного главка и Александрийского отдела полиции убийство человека было раскрыто.
Личность, которая, вероятно, причастна к его смерти оперативники задержали на границе с АР Крым. Злоумышленник планировал скрываться от правоохранительных органов на неподконтрольной полиции Украина территории.
По предварительным данным, 48-летний мужчина поссорился с потерпевшим. В результате, нанес ему ряд ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в лесополосу, где и закопал в землю.
По факту убийства начато уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Напомним, 3 мая черкасские полицейские задержали киевлянина, который убил человека во время незаконной охоты.