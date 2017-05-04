Тіло військовослужбовця виявили у лісосмузі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Вчора у лісосмузі в м.Олександрія знайшли тіло 46-річного військовослужбовця. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Олександрійському відділі поліції.
Згідно з інформацією, чоловік, який служив у місцевій військовій частині, зник на початку тижня. В результаті розшукової операції тіло загиблого зі слідами тілесних ушкоджень знайшли у лісосмузі.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко, того ж дня працівниками карного розшуку обласного главку та Олександрійського відділу поліції вбивство чоловіка було розкрито.
Особу, яка, ймовірно, причетна до його смерті оперативники затримали на кордоні з АР Крим. Зловмисник планував переховуватися від правоохоронних органів на непідконтрольній поліції України території.
За попередніми даними, 48-річний чоловік посварився з потерпілим. У результаті, наніс йому низку ножових поранень. Аби приховати сліди злочину, вивіз тіло в лісосмугу, де і закопав у землю.
За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, 3 травня черкаські поліцейські затримали киянина, який вбив людину під час незаконного полювання.