Тело убитого таксиста нашли в Киеве

По информации полиции, в Днепровское управление полиции около 2:30 поступило сообщение о том, что возле киоска находится человек с ножевыми ранениями.

"На место происшествия, не теряя времени, выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления. Полицейские на улице обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле пострадавшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области, 1962 года рождения", - отметили в пресс-службе.

В полиции Киева рассказали, что правоохранители осмотрели место преступления и прилегающую к нему территорию, изъяли мобильные телефоны, ручку от ножа, личные вещи убитого. Кроме этого, оперативники опросили свидетелей и возможных очевидцев этого правонарушения.

Предварительно установлено, сообщили в ведомстве, что потерпевший работал таксистом и ночью обслуживал вызов из массива "Отрадный" на улице Милютенко. А уже после этого прохожие нашли окровавленного мужчину и сразу же вызвали полицию.

"Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств тяжкого преступления и причастных к нему лиц", - отметили в полиции.

Следственным отделом Днепровского управления полиции, сообщили в полиции, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, винничанка угнала автомобиль у таксиста и пыталась убежать.