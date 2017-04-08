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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76163 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110845 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169030 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121500 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115074 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106008 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107372 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Тело убитого таксиста нашли в Киеве

Тело убитого таксиста нашли в Киеве

Киев  •  УНН

 • 22726 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на бульваре Верховной Рады обнаружили тело таксиста с колото-резаными ранами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По информации полиции, в Днепровское управление полиции около 2:30 поступило сообщение о том, что возле киоска находится человек с ножевыми ранениями.

"На место происшествия, не теряя времени, выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления. Полицейские на улице обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле пострадавшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области, 1962 года рождения", - отметили в пресс-службе.

В полиции Киева рассказали, что правоохранители осмотрели место преступления и прилегающую к нему территорию, изъяли мобильные телефоны, ручку от ножа, личные вещи убитого. Кроме этого, оперативники опросили свидетелей и возможных очевидцев этого правонарушения.

Предварительно установлено, сообщили в ведомстве, что потерпевший работал таксистом и ночью обслуживал вызов из массива "Отрадный" на улице Милютенко. А уже после этого прохожие нашли окровавленного мужчину и сразу же вызвали полицию.

"Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств тяжкого преступления и причастных к нему лиц", - отметили в полиции.

Следственным отделом Днепровского управления полиции, сообщили в полиции, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, винничанка угнала автомобиль у таксиста и пыталась убежать.

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