Тіло убитого таксиста знайшли у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві на бульварі Верховної Ради виявили тіло таксиста з колото-різаними ранами, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
За інформацією поліції, до Дніпровського управління поліції близько 2:30 надійшло повідомлення про те, що біля кіоску перебуває чоловік із ножовими пораненнями.
“На місце події, не гаючи часу, виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління. Поліцейські на вулиці виявили труп чоловіка із ознаками насильницької смерті: на тілі потерпілого були колото-різані поранення. Вбитим виявився житель Київської області, 1962 року народження”, - зазначили у прес-службі.
У поліції Києва розповіли, що правоохоронці оглянули місце злочину та прилеглу до нього територію, вилучили мобільні телефони, ручку від ножа, особисті речі вбитого. Окрім цього, оперативники опитали свідків та імовірних очевидців цього правопорушення.
Попередньо встановлено, поінформували у відомстві, що потерпілий працював таксистом та вночі обслуговував виклик із масиву “Відрадний” на вулиці Мілютенка. А вже після цього перехожі знайшли закривавленого чоловіка та відразу ж викликали поліцію.
“Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, за висновками якої буде встановлена причина смерті. Правоохоронці проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин тяжкого злочину та причетних до нього осіб”, — зазначили у поліції.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції, повідомили у поліції, зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вінничанка викрала автомобіль у таксиста і намагалася втекти.