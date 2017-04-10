Тело мужчины, которого считали без вести пропавшим, нашли в Кропивницком

70-летнего жителя г.Светловодск нашли мертвым в его домовладении, в смотровой яме в гараже. За несколько дней сотрудники управления уголовного розыска областного главка и местного отдела полиции установили причастность к преступлению родственника бывшей сожительницы мужчины.

“Согласно информации, в начале апреля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что около 2 недель назад она потеряла связь со своим отцом. Впоследствии дочь потерпевшего обнаружила его тело в гаражном помещении.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что смотровая яма была закрыта досками, над ней стоял автомобиль, который принадлежал покойному, двери в гараж были закрыты на навесной замок, а ворота — на внутренней засов. При осмотре тела погибшего работники полиции обнаружили многочисленные телесные повреждения ”, - рассказали в ГУ НП Кировоградской области.

В настоящее время решается вопрос о избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранителями изъято банковскую карточку потерпевшего, которую злоумышленник забрал с собой.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 8 апреля тело убитого таксиста нашли в Киеве .