Тело мужчины, которого считали без вести пропавшим, нашли в Кропивницком

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75868 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110793 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168972 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121464 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159606 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тело мужчины, которого считали без вести пропавшим, нашли в Кропивницком

Тело мужчины, которого считали без вести пропавшим, нашли в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 12263 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Мужчину, которого считали без вести пропавшим, нашли мертвым в Кропивницком. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.

70-летнего жителя г.Светловодск нашли мертвым в его домовладении, в смотровой яме в гараже. За несколько дней сотрудники управления уголовного розыска областного главка и местного отдела полиции установили причастность к преступлению родственника бывшей сожительницы мужчины.

“Согласно информации, в начале апреля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что около 2 недель назад она потеряла связь со своим отцом. Впоследствии дочь потерпевшего обнаружила его тело в гаражном помещении.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что смотровая яма была закрыта досками, над ней стоял автомобиль, который принадлежал покойному, двери в гараж были закрыты на навесной замок, а ворота — на внутренней засов. При осмотре тела погибшего работники полиции обнаружили многочисленные телесные повреждения ”, - рассказали в ГУ НП Кировоградской области.

В настоящее время решается вопрос о избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранителями изъято банковскую карточку потерпевшего, которую злоумышленник забрал с собой.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 8 апреля тело убитого таксиста нашли в Киеве .

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