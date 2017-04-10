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Тіло чоловіка, якого вважали безвісті зниклим, знайшли у Кропивницькому

Тіло чоловіка, якого вважали безвісті зниклим, знайшли у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Чоловіка, якого вважали безвісти зниклим, знайшли мертвим у Кропивницькому. Про це повідомили в ГУ НП в області, повідомляє УНН.

70-річного жителя м.Світловодськ було знайдено мертвим у його домоволодінні, в оглядовій ямі у гаражі. За кілька днів працівники управління карного розшуку обласного главку та місцевого відділу поліції встановили причетність до злочину родича колишньої співмешканки чоловіка.

“Згідно з інформацією, на початку квітня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що близько 2 тижнів тому вона втратила зв’язок зі своїм батьком. Згодом донька потерпілого виявила його тіло у гаражному приміщенні.
Поліцейські прибули на місце події та встановили, що оглядова яма була закрита дошками перекриття, над нею стояв автомобіль, який належав покійному, двері до гаража замкнуто на навісний замок, а ворота — на внутрішній засув. Під час огляду тіла загиблого працівники поліції виявили численні тілесні ушкодження”, -поінформували у ГУ НП Кіровоградської області.

У даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронцями вилучено банківську картку потерпілого, яку зловмисник забрав із собою.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 8 квітня тіло убитого таксиста знайшли у Києві.

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