Тело мужчины обнаружили в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в 07:10 в полицию поступил вызов, что на углу улиц Т.Карпы и пер. Театральний лежит тело человека. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
Как стало известно, неизвестный мужского пола, примерно 40 лет, лежал в куче листьев без признаков жизни. На правом глазу у него была монета, а именно 5 украинских копеек.
Телесных повреждений не обнаружено. На место происшествия вызвана следственная оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Кировоградской парень покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой.