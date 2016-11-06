Тело мужчины обнаружили в Кропивницком

Как стало известно, неизвестный мужского пола, примерно 40 лет, лежал в куче листьев без признаков жизни. На правом глазу у него была монета, а именно 5 украинских копеек.

Телесных повреждений не обнаружено. На место происшествия вызвана следственная оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Кировоградской парень покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой.