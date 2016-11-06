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15 марта, 19:03 • 115139 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166423 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137851 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130311 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112743 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105431 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101399 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135038 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132018 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127857 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тело мужчины обнаружили в Кропивницком

Тело мужчины обнаружили в Кропивницком

Киев • УНН

 • 9723 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в 07:10 в полицию поступил вызов, что на углу улиц Т.Карпы и пер. Театральний лежит тело человека. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.

Как стало известно, неизвестный мужского пола, примерно 40 лет, лежал в куче листьев без признаков жизни. На правом глазу у него была монета, а именно 5 украинских копеек.

Телесных повреждений не обнаружено. На место происшествия вызвана следственная оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Кировоградской парень покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой.

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