Тіло чоловіка виявили у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні о 07:10 до поліції надійшов виклик, що на розі вулиць Т.Карпи та пров.Театральний лежить тіло людини. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького.
Як стало відомо, невідома особа чоловічої статті, приблизно 40 років, лежала в купі листя без ознак життя. На правому оці у нього була монета, а саме 5 українських копійок.
Тілесних ушкоджень не виявлено. На місце події викликано слідчу оперативну групу.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині хлопець покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою.