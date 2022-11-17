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Только победа Украины над россией позволит выполнить решение суда: Резников о приговоре по делу МН17

Киев • УНН

 • 333920 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр обороны Алексей Резников приветствовал решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу МН17. В своем Twitter он отметил, что только украинская победа над россией позволит выполнить решение суда, передает УНН.

Цитата

“Мы приветствуем решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17… Но ни государство-террорист, ни его военные преступники не готовятся каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления – убийства, пытки и крушения. Только украинская победа над россией позволит выполнить решение суда”, – заявил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал историческое решение о приговоре Окружного суда Гааги по делу МН17. В своем Twitter он подчеркнул, что на скамье подсудимых должны оказаться и заказчики.

Суд в Нидерландах объявил приговор по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было присуждено заочно пожизненное заключение.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53 бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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