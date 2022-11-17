Тільки перемога України над росією дозволить виконати рішення суду: Резніков щодо вироку у справі МН17

Цитата

“Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги у Нідерландах у справі MH17… Але ні держава-терорист, ні її військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони чинять нові злочини – вбивства, тортури та катастрофи. Тільки українська перемога над росією дозволить виконати рішення суду”, – заявив він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував історичне рішення щодо вироку Окружного суду Гааги у справі МН17. У своєму Twitter він наголосив, що на лаві підсудних мають опинитися й замовники.

Суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та та Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув’язнення.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53 бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.