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"ТиХто": в Украине заработало приложение для проверки подозрительных людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о запуске мобильного приложения "ТиХто", с помощью которого можно будет проверять подозрительных людей, пишет УНН.

"ТиХто": в Украине заработало приложение для проверки подозрительных людей

Детали

Приложение по поддержке кибер-специалистов СБУ разработали команды YouControl и Artellence.

Основная его цель — упростить процедуру проверки подозрительных людей на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях.

"Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные людей, а работает с информацией из открытых реестров", — заверили в СБУ.

Как отметили, благодаря приложению можно проверить: 

- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он утраченным
- находится ли человек в государственном розыске
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли человек в реестре террористов
- включен ли человек в список военных террористов и ДРГ или базу "Миротворец"
- находится ли авто человека в розыске

"Подчеркиваем: в случае обнаружения с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки", — подчеркнули в СБУ.

Скачать приложение можно по ссылкам: 

У Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
В App Store – apple.co/3usNGxy

Напомним

В Украине создали чат-бот "єВорог", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

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