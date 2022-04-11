"ТиХто": в Украине заработало приложение для проверки подозрительных людей

Детали

Приложение по поддержке кибер-специалистов СБУ разработали команды YouControl и Artellence.

Основная его цель — упростить процедуру проверки подозрительных людей на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях.

"Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные людей, а работает с информацией из открытых реестров", — заверили в СБУ.

Как отметили, благодаря приложению можно проверить:

- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он утраченным

- находится ли человек в государственном розыске

- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли человек в реестре террористов

- включен ли человек в список военных террористов и ДРГ или базу "Миротворец"

- находится ли авто человека в розыске

"Подчеркиваем: в случае обнаружения с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки", — подчеркнули в СБУ.

Скачать приложение можно по ссылкам:

У Google Play – bit.ly/3E5NjfJ

В App Store – apple.co/3usNGxy

Напомним

В Украине создали чат-бот "єВорог", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.