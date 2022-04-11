"ТиХто": в Україні запрацював додаток для перевірки підозрілих осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила про запуск мобільного додатку "ТиХто", за допомогою якого можна буде перевіряти підозрілих осіб, пише УНН.
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Додаток за підтримки кіберфахівців СБУ розробили команди YouControl та Artellence.
Його основна мета — спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.
"Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів", — запевнили в СБУ.
Як зазначили, завдяки додатку можна перевірити:
- чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
- чи перебуває людина в державному розшуку
- чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів
- чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"
- чи перебуває авто особи в розшуку
"Наголошуємо: у разі виявлення за допомогою додатку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки", — підкреслили в СБУ.
Завантажити додаток можна за посиланнями:
У Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
В App Store – apple.co/3usNGxy
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