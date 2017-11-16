The Weeknd возглавили список самых высокооплачиваемых молодых звезд

Основу дохода канадского исполнителя эфиопского происхождения составляет концертная деятельность, которая за прошедший год принесла ему около 75 млн долларов.

Вторую строчку с годовым доходом в 83,5 млн дол. занял еще один канадский певец - 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер, который за год дал 105 живых концертов, а также заработал на рекламном контракте с фирмой Calvin Klein.

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Третье место у 29-летней британской певицы Адель. Ее последний альбом "25" стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 млн копий. За счет продаж альбома и концертов Адель получила 69 млн долл.

По оценкам Forbes, совокупный годовой доход 30 молодых знаменитостей, вошедших в рейтинг, составил 1,24 млрд долларов.

Среди участников рейтинга - молодые звезды спорта, музыканты, актеры и модели.

Заработок оценивался за период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. В качестве источника данных авторы использовали данные Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, Box Office Mojo, Songkick, D'Marie и IMDB, а также интервью с экспертами и участниками рейтинга.