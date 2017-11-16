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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 3103 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39869 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69326 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72388 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60503 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 98382 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100703 просмотра

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The Weeknd возглавили список самых высокооплачиваемых молодых звезд

The Weeknd возглавили список самых высокооплачиваемых молодых звезд

Киев  •  УНН

 • 27022 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Журнал Forbes опубликовал список 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. Лидером рейтинга стал 27-летний музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, зарабатывающий около 92 млн долларов в год, передает УНН.

Основу дохода канадского исполнителя эфиопского происхождения составляет концертная деятельность, которая за прошедший год принесла ему около 75 млн долларов.

Вторую строчку с годовым доходом в 83,5 млн дол. занял еще один канадский певец - 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер, который за год дал 105 живых концертов, а также заработал на рекламном контракте с фирмой Calvin Klein.

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Третье место у 29-летней британской певицы Адель. Ее последний альбом "25" стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 млн копий. За счет продаж альбома и концертов Адель получила 69 млн долл.

По оценкам Forbes, совокупный годовой доход 30 молодых знаменитостей, вошедших в рейтинг, составил 1,24 млрд долларов.

Среди участников рейтинга - молодые звезды спорта, музыканты, актеры и модели.

Заработок оценивался за период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. В качестве источника данных авторы использовали данные Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, Box Office Mojo, Songkick, D'Marie и IMDB, а также интервью с экспертами и участниками рейтинга.

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