The Weeknd очолили список найбільш високооплачуваних молодих зірок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Журнал Forbes опублікував список 30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років. Лідером рейтингу став 27-річний музикант Ейбел Тесфайе, відомий під псевдонімом The Weeknd, який заробляє близько 92 млн доларів на рік, передає УНН.
Основу доходу канадського виконавця ефіопського походження становить концертна діяльність, яка за минулий рік принесла йому близько 75 млн доларів.
Другий рядок з річним доходом в 83,5 млн дол. зайняв ще один канадський співак - 23-річний поп-виконавець Джастін Бібер, який за рік дав 105 живих концертів, а також заробив на рекламному контракті з фірмою Calvin Klein.
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Третє місце у 29-річної британської співачки Адель. Її останній альбом "25" став найбільш продаваним в 2016 році з тиражем в 1,73 млн копій. За рахунок продажу альбому і концертів Адель отримала 69 млн дол.
За оцінками Forbes, сукупний річний дохід 30 молодих знаменитостей, які увійшли до рейтингу, склав 1,24 млрд доларів.
Серед учасників рейтингу - молоді зірки спорту, музиканти, актори і моделі.
Заробіток оцінювався за період з 1 червня 2016 по 1 червня 2017 р як джерело даних автори використовували дані Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, Box Office Mojo, Songkick, D'Marie і IMDB, а також інтерв'ю з експертами та учасниками рейтингу.