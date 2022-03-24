The Times: Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на российские угрозы

Детали

Два из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Триомфант" покинули свою базу в Иль-Лонж, на юг от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно постоянно патрулирует под Атлантикой.

Цитата

"В последний раз сразу три подводные лодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из - за ракет средней дальности в Европе", - подчеркнула газета.

Военные эксперты заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, который непосредственно командует силами ядерного сдерживания страны, принял решение о подводных лодках в связи с растущей угрозой.

Напомним

В россии заявили, что могут использовать ядерное оружие "только если для страны возникнет реальная угроза".