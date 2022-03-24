The Times: Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Три французькі атомні ракетні підводні човни були розгорнуті в морі одночасно вперше за три десятиліття як відповідь на російські ядерні шаблі. Про це повідомляє The Times, пише УНН.
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Два з чотирьох французьких підводних човнів з балістичними ракетами класу «Тріомфант» покинули свою базу в Іль-Лонж, на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай постійно патрулює під Атлантикою.
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"Востаннє одразу три підводні човни були розгорнуті за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі", - наголосила газета.
Військові експерти заявили, що президент Франції Еммануель Макрон, який безпосередньо командує силами ядерного стримування країни, прийняв рішення про підводні човни у зв'язку зі зростаючою загрозою.
Нагадаємо
В росії заявили, що можуть використати ядерну зброю, "тільки якщо для країни виникне реальна загроза".