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The New York Times: Власти США могут отменить вольную трактовку половой принадлежности в стране

The New York Times: Власти США могут отменить вольную трактовку половой принадлежности в стране

Киев  •  УНН

 • 7073 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, предполагающий более узкую, чем прежде, юридическую трактовку федеральными властями понятия половой принадлежности. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times, передает УНН.

Её журналисты ознакомились с внутренними документами министерства здравоохранения и социальных служб США, из которых следует, что администрация “рассматривает возможность определения пола как биологического неизменного свойства, которое обусловлено половыми органами при рождении”. Издание называет это “наиболее радикальным к настоящему времени шагом на межведомственном уровне с целью отмены признания и защиты трансгендеров в области прав граждан”.

В материале констатируется, что при предшественнике Трампа на президентском посту Бараке Обаме в США “сделали более вольной трактовку половой принадлежности в федеральных программах, в том числе в сферах образования и здравоохранения”. В частности, “пол по большей части определялся выбором человека, а не тем, каким он был при рождении”.

Как следует из документов, в минздраве США полагают, что государственным ведомствам в стране “следует принять точное и унифицированное толкование пола как свойства, обусловленного биологическими основами”. В министерстве предлагают считать пол “либо мужским, либо женским и неизменным”. Предполагается, что “любые споры относительно половой принадлежности нужно будет разрешать путем генетического анализа”.

В документах отмечается, что “исчерпывающим доказательством половой принадлежности человека” должны быть соответствующие данные, указанные в свидетельстве о рождении. Оспорить их можно путем проведения генетического анализа. “Новое определение, по сути, полностью отменит официальное признание федеральными властями примерно 1,4 млн американцев, которые предпочли хирургическим или иным путем ассоциировать себя с иным полом, нежели тот, с которым они родились”, — подчеркивает издание.

По сведениям издания, в Министерстве здравоохранения планируют представить новые нормы на рассмотрение министерства юстиции США к концу текущего года.

Как ранее информировал УНН, Верховный суд Германии постановил, что женщина-транссексуал, чья замороженная сперма была использована для искусственного оплодотворения, может быть зарегистрирована только как отец ребенка.

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