Німецький суд вважає, що жінка-транссексуал не може бути "матір'ю"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Верховний суд Німеччини постановив, що жінка-транссексуал, чия заморожена сперма була використана для штучного запліднення, може бути зареєстрована лише як батько дитини. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.
Федеральний суд відхилив апеляцію жінки на рішення суду нижчої інстанції, яке не дозволяє їй юридично вважатися матір’ю дитини.
Федеральний суд зазначив, що "основні права транссексуалів не порушуються тим фактом, що існуючий закон надає їй правовий статус батька відповідно до її колишньої статі та конкретного внеску в народження".
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У 2012 році жінка змінила стать, а її партнерка народила дитину через три роки, скориставшись спермою позивача. Відділ реєстрації відмовився реєструватии донора сперми як матір.