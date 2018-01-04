Немецкий суд считает, что женщина-транссексуал не может быть "матерью"

Федеральный суд отклонил апелляцию женщины на решение суда низшей инстанции, которое не позволяет ей юридически считаться матерью ребенка.

Федеральный суд отметил, что "основные права транссексуалов не возбуждаются тем фактом, что существующий закон предоставляет им правового статуса отца в соответствии с ее бывшым полом и конкретным вкладом в рождение".

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В 2012 году женщина сменила пол, а ее партнерша родила ребенка через три года, воспользовавшись спермой истца. Отдел регистрации отказался регистрировать донора спермы как мать.