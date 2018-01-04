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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Немецкий суд считает, что женщина-транссексуал не может быть "матерью"

Киев • УНН

 • 10475 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Верховный суд Германии постановил, что женщина-транссексуал, чья замороженная сперма была использована для искусственного оплодотворения, может быть зарегистрирована только как отец ребенка. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.

Немецкий суд считает, что женщина-транссексуал не может быть "матерью"

Федеральный суд отклонил апелляцию женщины на решение суда низшей инстанции, которое не позволяет ей юридически считаться матерью ребенка.

Федеральный суд отметил, что "основные права транссексуалов не возбуждаются тем фактом, что существующий закон предоставляет им правового статуса отца в соответствии с ее бывшым полом и конкретным вкладом в рождение".

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В 2012 году женщина сменила пол, а ее партнерша родила ребенка через три года, воспользовавшись спермой истца. Отдел регистрации отказался регистрировать донора спермы как мать.

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