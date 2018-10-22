The New York Times: Влада США може скасувати вільне трактування статевої приналежності в країні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає план, що передбачає більш вузьке юридичне трактування поняття статевої приналежності. Про це йдеться в статті, опублікованій у неділю в газеті The New York Times, інформує УНН.

Її журналісти ознайомилися з внутрішніми документами міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США, з яких випливає, що адміністрація “розглядає можливість визначення статі як біологічної, незмінної властивості, що обумовлена статевими органами при народженні”. Видання називає це “найбільш радикальним до теперішнього часу кроком на міжвідомчому рівні з метою скасування визнання і захисту трансгендерів федеральним законодавством в області прав громадян”.

У матеріалі констатується, що за часів попередника Трампа на президентському посту Барака Обами у США “зробили більш вільним трактування статевої приналежності в федеральних програмах, у тому числі в сферах освіти та охорони здоров’я”. Зокрема, “стать, здебільшого, визначалася вибором людини, а не тим, якою вона була при народженні”.

Як випливає з документів, у Міністерстві охорони здоров’я США вважають, що державним відомствам у країні “слід прийняти точне та уніфіковане тлумачення статі як властивості, обумовленої біологічними основами”. У міністерстві пропонують вважати стать “або чоловічою, або жіночою і незміною”. Передбачається, що “будь-які суперечки щодо статевої приналежності потрібно буде вирішувати шляхом генетичного аналізу”.

У документах наголошується, що “вичерпним доказом статевої приналежності людини” мають бути відповідні дані, зазначені у свідоцтві про народження. Оскаржити їх можна шляхом проведення генетичного аналізу. “Нове визначення, по суті, повністю скасує офіційне визнання приблизно 1,4 млн американців, які вважали за краще хірургічним чи іншим шляхом асоціювати себе з іншою статтю, ніж із тією, з якою вони народилися”, — підкреслює The New York Times.

За відомостями видання, в Міністерстві охорони здоров’я планують представити нові норми на розгляд міністерства юстиції США до кінця поточного року.

Як раніше інформував УНН, Верховний суд Німеччини постановив, що жінка-транссексуал, чия заморожена сперма була використана для штучного запліднення, може бути зареєстрована лише як батько дитини.

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