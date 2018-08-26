The New York Times: Сенатора Маккейна похоронят в Аннаполисе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сенатор Джон Маккейн, который скончался в субботу на 82-м году жизни, будет похоронен в городе Аннаполис (штат Мэриленд), сроки пока не определены. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, вовлеченные в планирование похоронных мероприятий, информирует УНН.
По данным издания, гроб с телом Маккейна решено установить в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны к погребению. Сенатор представлял этот штат в Конгрессе США в течение 35 лет.
Катафалк с телом сенатора в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле (штат Аризона). Далее колонна машин проследовала в направлении административного центра штата - Финикса.
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Как ранее сообщал УНН, сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни.
Вице-президент США Майкл Пенс написал в своем Twitter, что он и его супруга Карен соболезнуют семье республиканца и чествуют "его жизнь, в течение которой он служил американской нации".
"Мы потеряли человека, который олицетворял лучшие идеалы нашей страны", - говорится в заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса, размещенном на сайте Пентагона. Он отметил, что Маккейн на первое место всегда ставил служение на благо своей страны.
"Сьюзан и я глубоко соболезнуем и молимся за семью сенатора Джона Маккейна - американского патриота, - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге госсекретаря США Майкла Помпео. - Мы желаем вам попутного ветра и спокойного моря".
Впервые Маккейн был избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году, а до этого в течение четырех лет занимал кресло в палате представителей. Политикой Маккейн занялся после демобилизации с ВМС США. В годы войны во Вьетнаме он служил в морской авиации, был сбит во время бомбардировки Ханоя, провел более пяти лет в плену и, по данным американских СМИ, подвергался там пыткам.
Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой Путина и России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.