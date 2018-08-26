The New York Times: Сенатора Маккейна похоронят в Аннаполисе

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сенатор Джон Маккейн, который скончался в субботу на 82-м году жизни, будет похоронен в городе Аннаполис (штат Мэриленд), сроки пока не определены. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, вовлеченные в планирование похоронных мероприятий, информирует УНН.