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The New York Times: Сенатора Маккейна поховають в Аннаполісі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сенатор Джон Маккейн, який помер у суботу на 82-му році життя, буде похований у місті Аннаполіс (штат Меріленд), терміни поки не визначені. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела в Республіканській партії, залучені в планування похоронних заходів, інформує УНН

The New York Times: Сенатора Маккейна поховають в Аннаполісі

За даними видання, труну з тілом Маккейна вирішено встановити у будівлі законодавчої асамблеї (парламенту) Арізони до поховання. Сенатор представляв цей штат в Конгресі США протягом 35 років.

Катафалк із тілом сенатора в супроводі кортежу раніше покинув територію його резиденції у Корнвілле (штат Арізона). Далі колона машин проїхала в напрямку адміністративного центру штату — Фінікса.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство України у США висловило співчуття з приводу смерті Маккейна

Як раніше повідомляв УНН, сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер на 82 році життя.

Віце-президент США Майкл Пенс написав у своєму Twitter, що він і його дружина Карен співчувають сім’ї республіканця і вшановують “його життя, протягом якої він служив американській нації”.

“Ми втратили людину, яка уособлювала кращі ідеали нашої країни”, — йдеться в заяві міністра оборони США Джеймса Меттіса, розміщеному на сайті Пентагону. Він зазначив, що Маккейн на перше місце завжди ставив служіння на благо своєї країни.

“Сьюзан і я глибоко співчуваємо і молимося за сім’ю сенатора Джона Маккейна — американського патріота, — йдеться в повідомленні, розміщеному в мікроблозі держсекретаря США Майкла Помпео. — Ми бажаємо вам попутного вітру і спокійного моря”.

Вперше Маккейн був обраний до верхньої палати Конгресу від штату Арізона в 1986 році, а до цього протягом чотирьох років займав крісло в палаті представників. Політикою Маккейн зайнявся після демобілізації із ВМС США. У роки війни у ​​В’єтнамі він служив у морській авіації, був збитий під час бомбардування Ханоя, провів більше п’яти років у полоні і, за даними американських ЗМІ, піддавався там тортурам.

Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою Путіна та Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.

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