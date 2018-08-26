The New York Times: Сенатора Маккейна поховають в Аннаполісі

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сенатор Джон Маккейн, який помер у суботу на 82-му році життя, буде похований у місті Аннаполіс (штат Меріленд), терміни поки не визначені. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела в Республіканській партії, залучені в планування похоронних заходів, інформує УНН.