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The New York Times опубликовала список претендентов на главные должности в США

The New York Times опубликовала список претендентов на главные должности в США

Киев • УНН

 • 11172 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Издание The New York Times обнародовало перечень кандидатов в команде новоизбранного президента США Дональда Трампа на ключевые должности в его администрации, передает УНН.

Среди возможных претендентов на пост госсекретаря Джон Р. Болтон - экс-представитель США в ООН времен Джорджа Буша, Боб Коркер - сенатор от штата Теннесси и председатель комитета по иностранным делам Сената, Ньют Гингрич - экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, Залмай Халилзад - экс-посол США в Афганистане и Стэнли МакКристл - экс-командующий армией США в Афганистане.

Новым министром обороны, как ожидается, может стать Келли Эйотт - Cенатор США, член комитета Сената по вооруженным силам, отставной генерал-лейтенант армии США Майкл Флинн - экс-директор разведуправления Минобороны, Стивен Хедли - экс-советник президента США Дж.Буша по нацбезопасности, Джон Кайл - экс-сенатор от Аризоны, Джефф Сешнс - сенатор от Алабамы.

На должность главы департамента США внутренних дел претендует Джен Брюэр - экс-губернатор Аризоны, Роберт Грейди - частный инвестор, Харольд Хамм - предприниматель, один из богатейших людей мира, Форрест Лукас - бизнесмен, основатель и президент Lucas Oil, и экс-губернатор Аляски Сара Пэйлин.

Национальную разведку может возглавить Майкл Флинн - экс-директор Агентства военной разведки, Фрэнсис Таунсенд - экс-советник внутренней безопасности со времен Дж.Буша, и экс-главы комитета по разведке Питер Хоэкстра и Майк Роджерс.

Напомним, выборы президента в США прошли 8 ноября. Д.Трамп набрал большинство голосов выборщиков - представителей коллегии от штатов, что обеспечило ему победу.

Его конкурент - кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - обошла республиканца по общему количеству голосов избирателей на 0,1%: за нее проголосовали 47,6% (59,1 млн человек) против 47,5% (58,9 млн человек).

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