The New York Times оприлюднила список претендентів на головні посади в США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Видання The New York Times оприлюднило перелік кандидатів у команді новообраного президента США Дональда Трампа на ключові посади в його адміністрації, передає УНН.
Серед можливих претендентів на посаду держсекретаря: Джон Р. Болтон — екс-представник США в ООН за часів Джорджа Буша, Боб Коркер — сенатор від штату Теннессі та голова комітету у закордонних справах Сенату, Н’ют Гінгріч — екс-спікер Палати представників Конгреса США, Залмай Халілзад — екс-посол США в Афганістані та Стенлі МакКрістл — екс-командувач армії США в Афганістані.
Новим міністром оборони, як очікується, може стати Келлі Ейотт — cенатор США, член комітету Сенату з питань збройних сил, відставний генерал-лейтенант армії США Майкл Флінн — екс-директор розвідуправління Міноборони, Стівен Хедлі — екс-радник президента США Дж.Буша з нацбезпеки, Джон Кайл — екс-сенатор від Аризони, Джефф Сешнс — сенатор від Алабами.
На посаду очільника департаменту США внутрішніх справ, претендує Джен Брюер — екс-губернатор Арізони, Роберт Грейді — приватний інвестор, Харольд Хамм — підприємець, один з найбагатших людей світу, Форрест Лукас — бізнесмен, засновник та президент Lucas Oil, та екс-губернатор Аляски Сара Пейлін.
Національну розвідку може очолити Майкл Флінн — екс-директор Агентства військової розвідки, Френсіс Таунсенд — екс-радник внутрішньої безпеки за часі Дж.Буша, та екс-голови комітету з розвідки Пітер Хоекстра і Майк Роджерс.
Нагадаємо, вибори президента в США пройшли 8 листопада. Д.Трамп набрав більшість голосів виборників — представників колегії від штатів, що забезпечило йому перемогу.
Його конкурент — кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон — обійшла республіканця за загальною кількістю голосів виборців на 0,1%: за неї проголосували 47,6% (59,1 млн осіб) проти 47,5% (58,9 млн осіб).