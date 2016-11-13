The New York Times оприлюднила список претендентів на головні посади в США

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21173 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41955 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 65915 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136684 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199926 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190732 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211448 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196886 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152248 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153008 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
92 %
750 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35200 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75220 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25702 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53821 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32621 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478893 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316080 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378358 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490099 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123833 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183454 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126271 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161160 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184351 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times оприлюднила список претендентів на головні посади в США

The New York Times оприлюднила список претендентів на головні посади в США

Київ • УНН

 • 11172 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Видання The New York Times оприлюднило перелік кандидатів у команді новообраного президента США Дональда Трампа на ключові посади в його адміністрації, передає УНН.

Серед можливих претендентів на посаду держсекретаря: Джон Р. Болтон — екс-представник США в ООН за часів Джорджа Буша, Боб Коркер — сенатор від штату Теннессі та голова комітету у закордонних справах Сенату, Н’ют Гінгріч — екс-спікер Палати представників Конгреса США, Залмай Халілзад — екс-посол США в Афганістані та Стенлі МакКрістл — екс-командувач армії США в Афганістані.

Новим міністром оборони, як очікується, може стати Келлі Ейотт — cенатор США, член комітету Сенату з питань збройних сил, відставний генерал-лейтенант армії США Майкл Флінн — екс-директор розвідуправління Міноборони, Стівен Хедлі — екс-радник президента США Дж.Буша з нацбезпеки, Джон Кайл — екс-сенатор від Аризони, Джефф Сешнс — сенатор від Алабами.

На посаду очільника департаменту США внутрішніх справ, претендує Джен Брюер — екс-губернатор Арізони, Роберт Грейді — приватний інвестор, Харольд Хамм — підприємець, один з найбагатших людей світу, Форрест Лукас — бізнесмен, засновник та президент Lucas Oil, та екс-губернатор Аляски Сара Пейлін.

Національну розвідку може очолити Майкл Флінн — екс-директор Агентства військової розвідки, Френсіс Таунсенд — екс-радник внутрішньої безпеки за часі Дж.Буша, та екс-голови комітету з розвідки Пітер Хоекстра і Майк Роджерс.

Нагадаємо, вибори президента в США пройшли 8 листопада. Д.Трамп набрав більшість голосів виборників — представників колегії від штатів, що забезпечило йому перемогу.

Його конкурент — кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон — обійшла республіканця за загальною кількістю голосів виборців на 0,1%: за неї проголосували 47,6% (59,1 млн осіб) проти 47,5% (58,9 млн осіб).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08