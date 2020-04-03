Тесты есть, а лабораторий нет: в Минздраве пообещали обеспечить области оборудованием для ПЦР-диагностики

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81137 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97003 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101033 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108789 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96712 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104220 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106336 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131313 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130397 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тесты есть, а лабораторий нет: в Минздраве пообещали обеспечить области оборудованием для ПЦР-диагностики

Тесты есть, а лабораторий нет: в Минздраве пообещали обеспечить области оборудованием для ПЦР-диагностики

Киев  •  УНН

 • 11236 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В некоторых областях Украины есть расходный материал для тестов на COVID-19, но нет лабораторий, способных проводить такие тесты. В Минздраве пообещали на этого или следующей неделе поставить в области оборудования для ПЦР-диагностики. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы могли заранее поставить расходный материал и ПЦР-тесты, поскольку сегодня-завтра к нам приезжают еще дополнительно 12 амплификаторов для проведения ПЦР-диагностики. И они будут поставлены в те области, где либо устаревшее материально-техническое оборудование или оборудование, которое не использует имеющиеся ПЦР-тесты. Поэтому расширение диагностики будет уже в конце этой недели, на следующей неделе и амплификаторы будут все интегрированы, смонтированы и будут работать в интересах украинцев", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос правда ли то, что в некоторых областях для тестов привезли расходный материал, но лаборатории там не работают.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерло.

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