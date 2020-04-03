Тесты есть, а лабораторий нет: в Минздраве пообещали обеспечить области оборудованием для ПЦР-диагностики

"Мы могли заранее поставить расходный материал и ПЦР-тесты, поскольку сегодня-завтра к нам приезжают еще дополнительно 12 амплификаторов для проведения ПЦР-диагностики. И они будут поставлены в те области, где либо устаревшее материально-техническое оборудование или оборудование, которое не использует имеющиеся ПЦР-тесты. Поэтому расширение диагностики будет уже в конце этой недели, на следующей неделе и амплификаторы будут все интегрированы, смонтированы и будут работать в интересах украинцев", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос правда ли то, что в некоторых областях для тестов привезли расходный материал, но лаборатории там не работают.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерло.