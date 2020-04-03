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Тести є, а лабораторій нема: у МОЗ пообіцяли забезпечити області обладнанням для ПЛР-діагностики

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У деяких областях України є розхідний матеріал для тестів на COVID-19, але нема лабораторій, здатних проводити такі тести. У МОЗ пообіцяли цього чи наступного тижня поставити до областей обладнання для ПЛР-діагностики. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Ми могли наперед поставити розхідний матеріал і ПЛР-тести, оскільки сьогодні-завтра до нас приїжджають ще додатково 12 ампліфікаторів для проведення ПЛР-діагностики. І вони будуть поставлені в ті області, де або застаріле матеріально-технічне обладнання або обладнання, яке не використовує наявні ПЛР-тести. Тому розширення діагностики буде вже в кінці цього тижня, наступного тижня і ампліфікатори будуть всі інтегровані, змонтовані і будуть працювати на користь українців”, - сказав Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання чи правда те, що в деяких областях для тестів привезли розхідний матеріал, але лабораторії там не працюють.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.

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