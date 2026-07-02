Tesla превзошла прогнозы Уолл-стрит и установила рекорд поставок во втором квартале
Киев • УНН
Компания Tesla превзошла прогнозы Уолл-стрит по поставкам во втором квартале, установив рекорд. Восстановление спроса в Европе перевесило слабость на рынке Северной Америки.
Компания Tesla значительно превзошла прогнозы Уолл-стрит по объемам поставок во втором квартале, установив рекорд за этот период, поскольку восстановление спроса в Европе перевесило продолжительную слабость на рынке Северной Америки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Эти высокие показатели свидетельствуют о том, что основной бизнес Tesla, производство автомобилей, восстанавливает динамику после двух лет подряд падения годовых объемов продаж, обеспечивая финансовую подушку безопасности.
Она необходима для реализации амбиций компании в области автономного вождения и искусственного интеллекта – главных факторов, определяющих рыночную капитализацию компании на уровне примерно 1,6 трлн долларов.
Tesla планирует потратить более 25 млрд долларов на капитальные вложения в 2026 году — это почти в три раза больше, чем 8,5 млрд долларов в прошлом году — для расширения инфраструктуры искусственного интеллекта, производства аккумуляторов, выпуска Cybercab и роботов Optimus.
Восстановлению Tesla в Европе способствовали государственные стимулы для электромобилей, ускоренная электрификация корпоративных автопарков, более высокие цены на топливо и ослабление негативной реакции потребителей на ультраправые политические взгляды генерального директора Илона Маска в прошлом году.
По данным Visible Alpha, в апреле–июне компания поставила 480 126 автомобилей, что является рекордом для второго квартала и на 25% больше, чем годом ранее, легко превзойдя средний прогноз аналитиков в 402 776 автомобилей.
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