Террористические авиаудары по Донецкой области: по меньшей мере 6 человек ранены
Киев • УНН
В результате авиаударов по Константиновке и обстрела Краматорска ранены шестеро мирных жителей. Четыре авиаудара нанесены по Константиновке, где пострадали четыре человека, еще двое ранены в Краматорске.
Террористы нанесли удары по Донецкой области, в результате чего по меньшей мере шесть человек ранены. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Согласно информации, Константиновка подверглась четырем авиаударам, в результате которых пострадали четверо мирных жителей. Все пострадавшие госпитализированы, а масштабы разрушений уточняются.
В Краматорске под обстрел попал частный сектор, где ранения получили два человека. Окончательные последствия удара еще устанавливаются.
Ситуация в регионе остается крайне опасной, жителей призывают эвакуироваться в более безопасные территории.
В Донецкой области вражеский дрон атаковал спасателей: есть пострадавший09.02.25, 19:49 • 19888 просмотров