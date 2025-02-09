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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 106567 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

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8 февраля, 14:59 • 139078 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

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8 февраля, 10:52 • 119541 просмотра

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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области вражеский дрон атаковал спасателей: есть пострадавший

В Донецкой области вражеский дрон атаковал спасателей: есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 7355 просмотра

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В Покровском в Донецкой области районе вражеский дрон атаковал экскаватор-погрузчик ГСЧС во время возвращения со спасательных работ. В результате атаки один спасатель получил контузию, техника получила значительные повреждения.

В Покровском районе Донецкой области российские военные атаковали FPV-дроном экскаватор-погрузчик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - техника получила значительные повреждения, пострадал спасатель. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня в Покровском районе, во время возвращения после проведения аварийно-спасательных работ, под обстрел из FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей,

- говорится в сообщении.

Детали

Один спасатель предварительно получил контузию. Сейчас его транспортируют в больницу. Экскаватор получил значительные повреждения.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате 3395 вражеских ударов в Донецкой области повреждено 46 гражданских объектов, включая 35 жилых домов. Пятеро мирных жителей получили ранения в Покровском и Краматорском районах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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