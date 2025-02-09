В Донецкой области вражеский дрон атаковал спасателей: есть пострадавший
Киев • УНН
В Покровском в Донецкой области районе вражеский дрон атаковал экскаватор-погрузчик ГСЧС во время возвращения со спасательных работ. В результате атаки один спасатель получил контузию, техника получила значительные повреждения.
В Покровском районе Донецкой области российские военные атаковали FPV-дроном экскаватор-погрузчик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - техника получила значительные повреждения, пострадал спасатель. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня в Покровском районе, во время возвращения после проведения аварийно-спасательных работ, под обстрел из FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей,
Детали
Один спасатель предварительно получил контузию. Сейчас его транспортируют в больницу. Экскаватор получил значительные повреждения.
Напомним
Как ранее писал УНН в результате 3395 вражеских ударов в Донецкой области повреждено 46 гражданских объектов, включая 35 жилых домов. Пятеро мирных жителей получили ранения в Покровском и Краматорском районах.