На Донеччині ворожий дрон атакував рятувальників: є постраждалий

У Покровському районі Донецької області російські військові атакували FPV-дроном екскаватор-навантажувач Державної служби з надзвичайних ситуацій – техніка зазнала значних пошкоджень, постраждав рятувальник. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні у Покровському районі, під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт, під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників, - йдеться у повідомленні.

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Один рятувальник попередньо отримав контузію. Наразі його транспортують до лікарні. Екскаватор зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок 3395 ворожих ударів на Донеччині пошкоджено 46 цивільних об'єктів, включаючи 35 житлових будинків. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Покровському та Краматорському районах.