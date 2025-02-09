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09:17 • 39 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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06:50 • 57814 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167231 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149676 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124448 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109615 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103693 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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На Донеччині ворожий дрон атакував рятувальників: є постраждалий

На Донеччині ворожий дрон атакував рятувальників: є постраждалий

Київ • УНН

 • 38250 перегляди

У Покровському на Донеччині районі ворожий дрон атакував екскаватор-навантажувач ДСНС під час повернення з рятувальних робіт. Внаслідок атаки один рятувальник отримав контузію, техніка зазнала значних пошкоджень.

У Покровському районі Донецької області російські військові атакували FPV-дроном екскаватор-навантажувач Державної служби з надзвичайних ситуацій – техніка зазнала значних пошкоджень, постраждав рятувальник. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні у Покровському районі, під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт, під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Один рятувальник попередньо отримав контузію. Наразі його транспортують до лікарні. Екскаватор зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок 3395 ворожих ударів на Донеччині пошкоджено 46 цивільних об'єктів, включаючи 35 житлових будинків. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Покровському та Краматорському районах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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